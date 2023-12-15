《新聞女王》李施嬅罕談對嫁衣唯一要求 已婚王敏奕笑指著婚紗唔太好玩…
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無線娛樂新聞台報導：《新聞女王》李施嬅罕談對嫁衣唯一要求 已婚王敏奕笑指著婚紗唔太好玩
李施嬅喺TVB熱播台慶劇《新聞女王》飾演熱血主播張家妍，呢場講佢同未婚夫邵律師去試婚紗同禮服，女方為咗工作成日冷落男友，即使去到談婚論嫁階段，張家妍因工作不如意，差啲忘記咗要試婚紗，「劉艷」王敏奕與張家妍一向亦師亦友，所以有陪張家妍試婚紗。
王敏奕笑指通常陪人揀婚紗係開心啲，因為自己冇咩壓力同埋唔使減肥，李施嬅指自己喺劇中嘅心情係未準備好結婚，形容自己似Runaway Bride隨時會走咗去，劉艷負責勸佢唔好咁。
李施嬅喺工作上披數次嫁衣，現實中有穩定男友，李施嬅罕談對嫁衣唯一要求！而身邊嘅王敏奕已婚，佢笑言冇著婚紗憧憬，覺得平時工作要著呢類衫就知著唔係咁好玩；高鈞賢今次喺劇中演深情律師，佢以高質好男人形容自己角色，呢次高鈞賢隨咗同李施嬅合作，亦好開心相隔15年再同佘詩曼重逢，當年二人合作拍《法證2》演阿佘得力助手。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台