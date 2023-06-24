李施嬅遇飛機事故同機18乘客受傷 感激機組人員作明智決定
李施嬅回家後拍片報平安，指疏散乘客時一度好混亂：「今晚係好驚險，我係第一次喺跑道，飛機高速時突然煞停，啲嘢跌晒，大家好驚慌，接住空姐及機師話要疏散，大家大嗌又好混亂，令我成個人顫抖，嗰一刻好驚，大家要滑下去，好多人又損晒，好感恩係機師喺我哋起飛前一刻發現有問題就即時煞停，如果起飛可能更麻煩。」李施嬅感恩大家平安無事，同時感激機組人員作出明智決定。
施嬅個POST一出，唔少圈中好友鍾嘉欣、陳自瑤、胡蓓蔚同趙希洛等即時留言慰問，而施嬅喺24號早上再次出發，臨飛前亦有以語音回應事件，佢感謝大家開心，希望受傷嘅乘客早日康復，感激航空公司嘅每一位工作人員，整晚冇瞓去照顧乘客們！
網民點睇？
李施嬅對成件事的回應好正能量❤❤❤
Wow!😮 All of you very lucky 👍
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