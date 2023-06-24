李施嬅遇飛機事故同機18乘客受傷 感激機組人員作明智決定

無線娛樂新聞台報導：6月24號約凌晨一時，一班由香港飛往洛杉磯嘅航班因起飛時尾轆故障煞停，逃生梯隨後打開，該事件造成18乘客受傷，飛機返回登機閘口後，機組人員安排乘客由逃生滑梯離開飛機，李施嬅亦係其中一位乘客。