李施嬅

李施嬅舞臺劇《向延安》首演獲讚，TVB明星齊飛上海支持

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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李施嬅，一位43歲的資深演員，於2019年離開了她效力了15年的TVB，期間她曾短暫進軍荷李活，後來則在內地積極發展。去年，她重返無綫電視，與佘詩曼及馬國明合作拍攝了職場鬥爭劇《新聞女王》，在劇中飾演一位原則性極強的記者張家妍。該劇播出後大受歡迎，也讓施嬅的人氣急速攀升，為她在內地市場打開了大門。

舞臺劇《向延安》的製作與演出

今年年初，李施嬅前往上海參與舞臺劇《向延安》的排練，這是一部主旋律的作品，由一個非常強大的創作團隊製作。「我很感恩有機會參與這麼重要的製作。」施嬅表示。在準備過程中，她積極地更新自己的社交媒體，分享學習普通話的經歷。儘管她在加拿大和香港長大，普通話一直是她的弱項，但從她最近發布的排練影片來看，她的普通話已經進步到接近母語水平。

明星好友齊聚上海支持首演

昨晚（27日），《向延安》在上海舉行了首場演出（媒體場），許多TVB的明星好友專程飛來上海觀看演出，包括胡定欣、胡杏兒、姚子羚、黃智雯及豹嫂胡蓓蔚。他們不僅全員到齊，還在社交媒體上大力讚揚施嬅的表現。「So proud of you」，胡杏兒在Instagram上留言。另外，正忙於籌備8月廣州演唱會的鍾嘉欣也留言表示：「Amazing！Wish I could see it.（太棒了！希望我也能觀賞到表演。）」此外，一班好姊妹還排隊與施嬅的人形紙牌送吻，最終姚子羚更抱走了人形紙牌，場面十分搞笑。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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