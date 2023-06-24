李施嬅搭機赴美遇驚險 取消起飛爆胎逃生
Selena啱啱完成重頭劇《新聞女王》拍攝，因為意外而延誤行程返到屋企後，似乎仍驚魂未定嘅佢，就指今次係第一次搭飛機時遇到需要緊急疏散，不過可幸未有人因為意外而受重傷。呢班國泰777客機原定星期六凌晨12點15分起飛前往美國洛杉磯，不過起飛時緊急取消起飛，航班至今早10點15分改派另一航機接載乘客繼續行程。
網民點睇？
好彩大家都平安無事💖💖💖
平安冇事就好❤
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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