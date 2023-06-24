李施嬅搭機赴美遇驚險 取消起飛爆胎逃生

李施嬅搭機赴美遇驚險 取消起飛爆胎逃生

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：一班國泰航機星期六凌晨滑行準備起飛時緊急煞停取消起飛，事件導致18人受傷；11人需送院治理，有份乘搭呢班機嘅 李施嬅事後就喺社交平台發片回憶當時情況，指意外當時情況混亂，不過機組人員以最高專業姿態疏散乘客。

Selena啱啱完成重頭劇《新聞女王》拍攝，因為意外而延誤行程返到屋企後，似乎仍驚魂未定嘅佢，就指今次係第一次搭飛機時遇到需要緊急疏散，不過可幸未有人因為意外而受重傷。呢班國泰777客機原定星期六凌晨12點15分起飛前往美國洛杉磯，不過起飛時緊急取消起飛，航班至今早10點15分改派另一航機接載乘客繼續行程。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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