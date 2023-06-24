李施嬅搭機赴美遇驚險 取消起飛爆胎逃生

無線娛樂新聞台報導：一班國泰航機星期六凌晨滑行準備起飛時緊急煞停取消起飛，事件導致18人受傷；11人需送院治理，有份乘搭呢班機嘅 李施嬅事後就喺社交平台發片回憶當時情況，指意外當時情況混亂，不過機組人員以最高專業姿態疏散乘客。