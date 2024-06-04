李施嬅感恩TVB培養，首演話劇獲好評並加場
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李施嬅，43歲的香港女演員，自2019年離開TVB後，轉戰內地發展。去年，她回歸TVB，參演了《新聞女王》並迅速重獲關注。近日，她在上海首演的大型抗日劇獲得了廣泛的關注，「胡說八道會」的成員如胡杏兒、胡定欣等也飛往上海為她加油打氣，「令施嬅十分感動」。
首次挑戰話劇 遇到語言障礙
儘管施嬅有上海背景，但她在香港和加拿大長大，以粵語和英語為母語。首次參演話劇，需要使用普通話和上海話，這對她來說是一大挑戰。「話劇需要用普通話與上海話演出，雖然施嬅家中有上海背景，但由於其在香港及加拿大成長，演出對將粵語及英語作為母語的施嬅而言難度仍然相當大」。她也坦言自己「深受壓力」。
努力克服困難 獲得觀眾好評
面對困難，施嬅沒有退縮，而是投入大量時間練習語言和話劇演法。她的努力最終獲得了成果，舞臺表現被觀眾一致好評。施嬅在IG上宣布，由於演出反應熱烈，將於9月再加演。「原來你們TVB的演員，是這麼用心地去學習。我說對呀對呀，因為在TVB演戲、拍劇真的很不客易」。
感恩TVB的培養 謙虛分享成功
施嬅非常謙虛，她在直播中與粉絲互動時提到，自己在話劇領域的成功，全靠TVB的培養。「TVB的演員太厲害了，來挑戰那個話劇」。她還提到在美國和加拿大演出時也獲得了專業的讚賞，這一切都歸功於TVB。施嬅表示，能夠參演《新聞女王》、《金宵大廈》及《法證先鋒IV》等熱門劇集，自己「實在是太幸運啦！」。
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圖片來源：TVB