李棟旭呻拍兩周獨腳戲感孤獨 林秀晶以賣萌pose吸引另一半
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無線娛樂新聞台報導：兩大凍齡男、女神李棟旭同林秀晶首次合作拍攝電影，呢日佢哋同導演及眾演員出席電影發佈會造勢。
呢個養眼組合早喺2019年已經合體過，但當時佢哋因為拍劇而只有一面之緣，講返起當年合作，李棟旭都仲記憶猶新，話自己當時做咗秀晶兩分鐘嘅男朋友，導演睇完都好鍾意，仲希望佢話可以再合作，亦因為咁而有今次嘅演出。秀晶就話當時見到李棟旭時，覺得佢成個人都發緊光，加上對方嘅演技好好，令佢非常難忘。
提到今次嘅電影拍攝，李棟旭話其中兩個星期得佢一個進行單獨拍攝，加上當時天氣非常寒冷，令佢身心都覺得相當孤獨，只好成日黐住導演，亦因為呢段時間令佢同導演變得熟洛。
新戲關於都市愛情故事，幾位演員都有分享吸引另一半嘅方法，秀晶仲大方擺出多個賣萌pose，而李棟旭就會準備幾個有趣笑話同對方分享呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台