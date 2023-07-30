李治廷難得留港拍劇 美男計消暑狂約老友食飯
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無線娛樂新聞台報導：當年同 任達華 合作充滿香港情懷電影嘅 李治廷 近年一直專注內地市場，近日難得返港嘅佢，近日就再同 華哥 合作，加上 陳小春 一齊拍攝劇集，相隔十幾年之後再次合作，仲覺得非常開心呀。
不過香港夏天嘅悶熱天氣，要戶外拍劇真係唔簡單，Aarif就話自己同唔少同事都先後中暑，仲話諗到新方式出動美男計，借街坊鋪面涼住冷氣等埋位呀。
今次返港時間比較長，Aarif就把握時間約好友見面聚舊，而3月突然爆出同圈外女友結婚成為人夫嘅佢，就話暫時未有計劃生小朋友咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台