李治廷難得留港拍劇 美男計消暑狂約老友食飯

無線娛樂新聞台報導：當年同 任達華 合作充滿香港情懷電影嘅 李治廷 近年一直專注內地市場，近日難得返港嘅佢，近日就再同 華哥 合作，加上 陳小春 一齊拍攝劇集，相隔十幾年之後再次合作，仲覺得非常開心呀。