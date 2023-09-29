李治廷久違在港公開獻唱 自稱「玻璃心」擔心觀眾反應
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無線娛樂新聞台報導：於2009年以歌聲身份出度嘅李治廷（Aarif）近年專注內地發展，並以戲劇為主，事業有聲有色。今年3月Aarif自爆結婚後斷續留港工作，呢日佢重拾歌手滋味，喺宣傳活動上自彈自唱自己創作嘅新歌，感覺依然，Aarif話：「好耐冇喺香港唱歌，對上一次已經係七年前衛蘭演唱會上合唱，今次好開心同觀眾近距離見面。」
Aarif演出得到各方鼓勵同支持，透露有意認真重啟歌唱事業，尋找昔日做歌手時足跡，仲預告稍後會有個小驚喜帶畀大家，但一講到會唔會想開騷？Aarif就笑笑口話：「我非常之想，但我又好玻璃心，音樂呢樣嘢要有強大嘅內心，等我諗諗，寫歌先，再計劃點做，多謝大家支持我嘅音樂。」
聽得出Aarif對唱歌仍然有股熱誠，fans知道都會好開心。不過原來Aarif屋企人並唔支持佢唱歌，仲會被家人「禁咪」，一開口唱歌就會被制止，搞到佢好鍾意趁住自己出門口入𨋢時唱不停。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台