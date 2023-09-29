李治廷久違在港公開獻唱 自稱「玻璃心」擔心觀眾反應

無線娛樂新聞台報導：於2009年以歌聲身份出度嘅李治廷（Aarif）近年專注內地發展，並以戲劇為主，事業有聲有色。今年3月Aarif自爆結婚後斷續留港工作，呢日佢重拾歌手滋味，喺宣傳活動上自彈自唱自己創作嘅新歌，感覺依然，Aarif話：「好耐冇喺香港唱歌，對上一次已經係七年前衛蘭演唱會上合唱，今次好開心同觀眾近距離見面。」