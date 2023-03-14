影視展｜李治廷突宣告已娶圈外女友 任達華熊黛林新作拍香港美景

無線娛樂新聞台報導：正式開幕嘅香港國際影視展當中，唔同公司都公告來年將會展開嘅唔同影視作品，其中現身 紫荊文化嘅發佈會，除咗有 曾志偉 同 樂易玲 帶領一班TVB藝員現身《灣區升明月》嘅啟動禮之外，最矚目嘅一定係 李治廷 突然宣佈已婚消息喇。