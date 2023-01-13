李炳憲攜妻現身香港 出席練馬師羅富全囝囝婚禮
無線娛樂新聞台報導：韓國型男李炳憲呢晚同太太李珉廷喺香港現身，原來佢哋係專程飛嚟香港，出席練馬師羅富全嘅囝囝羅峻濼同太太Karen嘅婚宴！喺晚宴上，李珉廷不時同老公李炳憲臉貼臉自拍，而李炳憲當然全程配合，恩愛程度完全唔輸一對新人！
除咗李炳憲夫婦之外，呢晚仲有唔少圈中人同政商界名人都係坐上客。一對新人接受訪問時，新娘子Karen話最感動嘅係老爺羅富全嘅致詞，另外佢又多謝佢嘅好友李炳憲專程同太太飛嚟香港飲佢呢餐，問到Karen係點同李炳憲認識？佢就話以經係太耐之前嘅事，所以自己已經唔記得喇，但Karen話平日都會同李生李太敍下，好似上年11月先飛咗去韓國同佢兩公婆食飯呀。講到婚後係咪會努力造人？羅峻濼就話會盡力，至於婚後嘅蜜月之旅，Karen就透露佢哋未有計劃，但就指2月會陪老公去悉尼揀馬呀！
至於新老爺、有「馬場沈震軒」之稱嘅練馬師羅富全，就話非常滿意新抱仔，佢又寄語囝囝羅峻濼要家庭至上、愛錫太太，唔好有太大負擔，最重要係生返幾個小朋友畀佢湊下呀！
而張寶兒嘅妹妹張寶欣，呢晚就擔任新娘子Karen嘅姐妹團，見到好朋友搵到好歸宿，張寶欣就話非常感動呀，仲話自己喺朝早見到一對新人敬茶嘅時候，已經忍唔住眼濕濕，張寶欣又祝一對新人白頭偕老、早生貴子呀。講起生BB，張寶欣就話自己好想快啲聽到家姐張寶兒有好消息，但就指呢啲都係自己想，一切都要睇家姐姐夫嘅決定呀。
網民點睇？
羅富全呀，亂咁嚟。
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