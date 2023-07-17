李玟台灣歌迷辦追思會紀念 部份Fans正籌備來港弔唁

無線娛樂新聞台報導：音樂事業喺台灣爆炸性發展而成為一代華語天后嘅 李玟 月初離世，終年48歲。家人早前宣佈將喺31跑設靈、隔日隨即出殯。至於Coco一班台北歌迷，就自發舉辦追思會，展示過往嘅多張專輯同海報，亦一齊合唱Coco當年送予支持Fans嘅《You & I》作紀念。