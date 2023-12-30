2023娛樂大事回顧 娛星殞落留下無限追思
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無線娛樂新聞台報導：2023年嘅娛樂圈痛失唔少才華洋溢嘅藝人，當中有人不敵病魔離世，亦都有人不敵心魔選擇輕生，其中最令人震驚嘅一定係華語天后Coco李玟。
據知Coco生前長時間患有抑鬱症，嚴重腳傷再加上婚姻亮紅燈，令這位人前永遠笑容滿面，堅強陽光嘅親切天后，最終選擇輕生結束自己生命，格外令人不捨！
而另一位死訊來得突然嘅仲有周海媚，被封為史上最美周芷若嘅海味，在12月11日突然傳出死訊，其後海味嘅家人喺12日發表聲明證實海味離世嘅消息，貫徹海味一貫低調作風，家人喺辦完身後事之後先對外公佈海味嘅死因為突發性心臟病。
除此之外，今年離世嘅藝人仲包括音樂大師顧嘉煇、音樂教父Uncle Ray、一代笑匠吳耀漢、知名造型師張學潤、資深藝人溫裕虹、粵語片一代小生張英才、武打明星孟海、金牌監製鄺業生、樂隊LMF嘅大飛陳匡榮、鮑魚大王楊貫一、超人林超榮、盧惠光前妻亞洲小姐黎淑賢、日本音樂大師坂本龍一同埋殿堂級歌手谷村新司等。
另外，有藝人喺今年痛失至親，包括劉德華父親劉禮先生，同埋莊思敏嘅拿督父親莊寶。
網民點睇？
RIP
海味。。。。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台