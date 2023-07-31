李玟設靈丨甄妮蕭亞軒等圈中好友到場致祭 二家姐李思林強忍悲痛憔悴致…
華語天后李玟（CoCo）於7月5日離世，終年48歲，家人於7月31日喺香港殯儀館為CoCo舉行告別式，下午4點進行私人追思會，6點進行公祭儀式，讓來自世界各地歌途送偶像最後一程，大批來自兩岸三地的傳媒一早在門外守候。
半百歌迷於下午2點已在場外等候區排隊，更掛起寫上思念CoCo字句的横幅，身穿黑色衫的歌迷攜鮮花陸續到場，CoCo二家姐李思林於下午2點45分乘座駕到場，而CoCo老公樂裕民（Bruce Rockowitz）及兩位繼女於一小時後到場。
甄妮、蕭亞軒、曾比特、杜德偉、韓紅、劉美娟及張崇德等圈中好友到場致祭，張崇德與CoCo當年參加同屆新秀而相識，張崇德幾年前曾邀請CoCo做演唱會嘉賓，沒想過她一口答應，勾起好多美好回憶。
張學友、李克勤、張智霖、袁詠儀、任賢齊及楊丞琳等圈中人送上花牌悼念，CoCo靈堂一片粉色花海，家人揀選一張CoCo笑得開懷的照片作遺照，象徵CoCo生前充滿活力的感覺，家人於下午4點為CoCo舉行私人追思會，近百圈中好友透過片段向CoCo致意，包括成龍、黃曉明、郭富城、劉德華、莫文蔭、炎明熹、林俊傑及李安等紛紛送上真摯悼念。
二家姐李思林強忍悲痛憔悴致詞，大家姐李秋林及二家姐李思林於儀式完結後，二人痛哭流涕突然表現情緒激動：「佢害死我個妹呀！」
前輩甄妮與CoCo認識20年，雖然她們沒經常見面，不過前輩甄妮喜歡CoCo對事業非常努力、非常專業，CoCo對朋友像陽光一樣溫暖，甄妮相信CoCo到另一個世界做一個可愛美麗的天使，若果CoCo願意，甄妮想下輩子繼續與CoCo做好知己。
好友蕭亞軒爆哭悼念「大姊姊」CoCo，更揭CoCo私下暖心舉動，蕭亞軒提到過去曾有一段人生迷茫、身心靈低落時期，多得CoCo不斷鼓勵，叫蕭亞軒把她當成大姊姊，答應以後有甚麼事跟CoCo說，CoCo承諾會保護她，二人多年來一直把心底話互相分享，CoCo出事後，蕭亞軒一直不能接受這個噩耗，但蕭亞軒會把CoCo帶給她的快樂及勇敢保持下去，「「我會Keep on dancing、singing for you、shine for you，你是我的巨星」。
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