李玟離世丨二家姐李思林首次現身活動 身形消瘦回應Coco遺產爭奪傳聞…
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無線娛樂新聞台報導：李玟離世丨二家姐李思林首次現身活動 身形消瘦回應Coco遺產爭奪傳聞
自從天后李玟離世後，關於Coco遺產分配嘅傳聞不斷，有傳Coco嘅外籍丈夫Bruce會爭奪Coco嘅遺棄，更有指Coco嘅家人前往Bruce嘅住所，想幫Coco整至遺物同取點昔日多件戰衣時受阻，更曾經一度起爭執。
喺28號Bruce就發聲明反駁爭產傳聞，指自從同Coco結婚後，雙方號財產獨立，澄清從未有、未來亦唔會參予有關Coco遺產分配嘅事。
而呢日二家姐李思林，喺Coco離世後首度露面，為節目《大笪地唱不停》錄影。物形消瘦不少嘅李思林，就大方回應連日嚟嘅是非，二家姐話因為知道妹妹鍾意邊幾件衫，而喺Coco離世前已經同Bruce分居，但當時大部份衫仲留咗喺舊居未拎走，所以就諗住幫Coco着上佢自己鍾意嘅衫送佢最後一程，但無奈Coco大部份嘅晚裝，包括Coco最鍾意嘅幾件都已經唔見咗，二家姐無奈表示：「都係物件啫，冇咗咪買返套新嘅畀佢着囉。」
講到有傳Bruce會爭奪遺產一事，二家姐表示一切都係傳媒所講：「都唔係我嘅口中講，既然我都冇講過，都唔知點解會咁講。」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台