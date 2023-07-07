李玟離世丨二姐李思林曾24小時守護妹妹 透露Coco輕生時Bruce身在美…
歌手李玟（Coco）於7月5日離世，震驚全球歌迷，有關Coco離世傳聞不斷，有傳Coco疑嘔吐物入肺窒息致死，並非早前報道指Coco割脈輕生，呢日Coco二家姐李思林接受TVB娛樂新聞台訪問親自澄清近日傳聞，佢表示法醫官交代妹妹死因要等法庭裁判，二家姐坦言事發時自己並不在場，承認細妹係輕生，出事前幾日係感受到Coco有啲唔妥。
二家姐有透露Coco與加拿大籍富商Bruce Rockowitz（樂裕民）嘅婚姻狀況，盛傳Bruce喺婚內多次出軌，又傳Coco同Bruce已分居兩年，二家姐表示：「瓜咗就冇得離，應該唔係離婚，我好肯定唔係一齊住。」二家姐又指尊重Bruce出訃聞，但自己冇參與，二家姐稱有計劃喺兩岸三地為Coco舉行追思會。
有傳年屆86歲媽媽受唔住失去女兒嘅打擊，不食不腄多日，二家姐直言一家人都未能接受Coco嘅離去，二家姐透露Coco遺願及承認Coco早已立遺囑，將所有遺產交由媽媽繼承。
網民點睇？
個名係Bruce
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