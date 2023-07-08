張惠妹哽咽流淚清唱李玟代表作哀悼 感性向在場觀眾：我們都要好好的…
華語天后李玟（Coco）於7月5號傳輕生亡，終年48歲，震驚兩岸三地娛圈，許多藝人紛紛哀悼，張惠妹噚日喺新加坡舉行演唱會，特別清唱一段李玟首張專輯主打歌《我依然是你的情人》，指呢首歌係唱畀一個人聽，數次唱到哽咽，邊唱邊擦掉淚，令現場觀眾忍唔住喊。
噚晚新加坡個唱進行到一半時，張惠妹於喺台上講：「接下來這首歌，我要…唱給一個人聽。」佢接住唱出李玟首張專輯嘅主打歌《我依然是你的情人》，亦係李玟出道成名曲，張惠妹深吸一口氣，清唱約55秒，張惠妹唱到哽咽流淚，拭去淚水後對全場感性地講：「我們都要好好的，好嗎？」
李玟同張惠妹過去雖然冇機會同台，二人感情不錯，李玟喺2017年出席活動時曾向台下嘅張惠妹講：「你要做我的演唱會嘉賓！我們是認識很多年的朋友，希望之後在演唱會上能有特別的合作演出。」張惠妹聞言即露出燦爛笑容並送上飛吻，李玟一向係樂觀陽光嘅形象，原來多年來因婚變飽受抑鬱症之苦，去年佢更發現罹患乳癌，身心折磨讓佢病況急轉直下。
影片來源：Shin 許慶銳 TikTok
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