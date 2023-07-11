李玟離世｜兩姊現身殯儀館了解 未回應外間滿天飛傳聞

無線娛樂新聞台報導：上星期離世嘅國際華語天后 李玟 離世後新聞滿天飛，對Coco身後遺產、佢同丈夫之間嘅感情事等都有唔少揣測。事隔7日之後，Coco兩位家姐李秋林Carol同李思林Nancy下午現身一間殯儀館，似係為年僅48歲就離世嘅Coco了解辦理後事嘅細節。