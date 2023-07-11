李玟離世｜兩姊現身殯儀館了解 未回應外間滿天飛傳聞
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無線娛樂新聞台報導：上星期離世嘅國際華語天后 李玟 離世後新聞滿天飛，對Coco身後遺產、佢同丈夫之間嘅感情事等都有唔少揣測。事隔7日之後，Coco兩位家姐李秋林Carol同李思林Nancy下午現身一間殯儀館，似係為年僅48歲就離世嘅Coco了解辦理後事嘅細節。
Coco兩位家姐喺親友陪同下現身，兩人對提問未有詳細回應，喺現場逗留個多小時後離開。不過對近日外傳嘅消息仲有喪禮都未有回應。
而12號台灣將有高僧舉辦法會，Coco家人將以視像形式參與，而唔少地方都有歌迷自發舉行悼念活動，其中Coco離世前留醫嘅瑪麗醫院，就有歌迷帶同橫額到場向偶像弔唁。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台