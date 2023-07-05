Coco驚傳輕生離世終年48歲 親姊證實噩耗美聲隨風去
Coco兩位家姐代表家人喺社交平台發放呢個令人難以置信嘅消息，又指Coco近年一直受到抑鬱症所困擾，今年本應係佢出道30周年，可惜突然傳出呢個令人心碎嘅消息。有傳媒報道指事件由Coco年邁母親發現，事後將Coco急送醫院救治，可惜經過幾日搶救後依然返魂乏術。
Coco 1993年由美國返港參加TVB全球華人新秀歌唱大賽奪得亞軍，其後隨即加入唱片公司，隔年喺台灣發行首張個人專輯正式出道仲迅即走紅。佢更加創下多個第一，分別係首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱、首位喺NBA籃球賽中演唱美國國歌、仲係首位獲邀喺美國洛杉磯迪士尼音樂廳舉辦個人演唱會嘅華語歌手。
近年Coco主力集中喺內地發展，先後現身多個唔同選秀綜藝節目，早前播出嘅《聲生不息》就可以見到佢嘅身影，而其姊 李思林 加入《中年好聲音》時，亦多次獲得Coco打氣加油。
Coco事業發展到世界級，但係感情上就並非一樣咁順利，佢同外籍丈夫BRUCE喺2011年結婚，當時仲豪辦據指花費達1.5億港幣嘅超豪婚禮，喺香港宴情各界政商名人，連國際巨星Bruno Mars同Alicia Keys都現場高歌助慶。
但係近年就多次傳出雙方感情生變，更指Bruce嘅兩名繼女都與爸爸同一陣線，同時Coco情況亦一落千丈，令外界對佢嘅情況非常擔心，但佢對外亦一如既往以堅強形象面對。
同圈中一直保持良好關係嘅佢突然離世，唔少藝人都非常震驚，好似楊千嬅就指「非常難過，真的不能接受⋯」而見證Coco入行嘅梁漢文就曾經同對方推出合唱歌《想念你的一切》、《愛情傻啦啦啦》。雖然後來因為各有發展較少見面，早前內地工作相遇就發現對方完全冇變，同往時一樣開心活躍又樂觀健談，指聽到消息好唔開心。
網民點睇？
😢RIP
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