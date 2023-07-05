Coco驚傳輕生離世終年48歲 親姊證實噩耗美聲隨風去

無線娛樂新聞台報導：國際級天后李玟近年經歷同外藉丈夫婚姻出現問題之後，健康同情緒問題都受到外界關注，不過5號晚Coco嘅家人就傳出噩耗，Coco 2號喺家中因為抑鬱而輕生，到今日搶救無效離世，終年48歲。