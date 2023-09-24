李聖經訪港可愛騷長腿 林柏宏現身全場女士嗌老公
廣告
無線娛樂新聞台報導：韓國女神李聖經同台灣男神林柏宏呢日齊齊現身香港出席一個品牌活動。李聖經身穿迷你裙大騷長腿，相隔6年再訪港，吸引一班粉絲到場一睹偶像風采。而李聖經亦相當識做，大派心心冧fans，令現場尖叫聲不斷。李聖經話覺得對唔住香港嘅粉絲，咁耐冇嚟香港見佢哋，佢希望日後有機會喺香港搞粉絲見面會。李聖經又表示今次行程匆匆，都冇時間周圍行吓食嘢，期待下次可以好好遊覽一下。
而柏宏一出場就畀粉絲大叫「老公」，搞到佢怕醜仔上身，提到早前佢同許光漢主演嘅電影喺香港錄得近2千萬票房，柏宏話好感謝香港影迷嘅支持。一向大隻嘅柏宏日前被台灣一本雜誌評選為十大肌肉男星之一，更稱呼佢為「台版美國隊長」。柏宏話聽到消息真係「不敢相信」，佢話自己一直有做運動嘅習慣，一直有鍛鍊身體，有記者問柏宏拍戲有冇裸露底線？佢竟然話冇！底！線！最重要係角色需要，真係好專業！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台