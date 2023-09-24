李聖經訪港可愛騷長腿 林柏宏現身全場女士嗌老公

無線娛樂新聞台報導：韓國女神李聖經同台灣男神林柏宏呢日齊齊現身香港出席一個品牌活動。李聖經身穿迷你裙大騷長腿，相隔6年再訪港，吸引一班粉絲到場一睹偶像風采。而李聖經亦相當識做，大派心心冧fans，令現場尖叫聲不斷。李聖經話覺得對唔住香港嘅粉絲，咁耐冇嚟香港見佢哋，佢希望日後有機會喺香港搞粉絲見面會。李聖經又表示今次行程匆匆，都冇時間周圍行吓食嘢，期待下次可以好好遊覽一下。