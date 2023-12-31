李英愛新劇扮演古典樂指揮 痴情李荗生狂追介入成婚外情
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無線娛樂新聞台報導：當年演出《大長今》紅遍亞洲嘅 李英愛 2011年成為人母之後，演出作品就更精挑細選，近日佢相隨兩年再接拍；扮演樂團指揮家嘅新作推出，呢日佢就同劇中其他演員出席發佈會，仲話角色非常有挑戰性呀。
對劇本一向要求甚高嘅愛姐，今次飾演一名於工作、婚姻同不為人員知秘密背後嘅故事，愛姐仲話韓劇中首次出現嘅女指揮家角色令自己覺得非常新鮮有趣，劇情同拍檔亦非常吸引自己加入演出。
扮演愛姐舊情人嘅 李荗生 喺片中糾纏對方，仲會發展成N角戀，佢仲話希望新劇可以成為自己嘅代表作，仲即場示範用強勁電眼攻擊，搞到愛姐即刻勁Like呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台