李英愛新劇扮演古典樂指揮 痴情李荗生狂追介入成婚外情

無線娛樂新聞台報導：當年演出《大長今》紅遍亞洲嘅 李英愛 2011年成為人母之後，演出作品就更精挑細選，近日佢相隨兩年再接拍；扮演樂團指揮家嘅新作推出，呢日佢就同劇中其他演員出席發佈會，仲話角色非常有挑戰性呀。