李英愛露香肩出席珠寶展 白滑肌膚被讚唔似52歲
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無線娛樂新聞台報導：一個法國珠寶品牌首次喺亞洲舉行珠寶展，邀請咗多位名人明星撐場，包括有「氧氣美女」之稱嘅李英愛。
以一身黑色露肩魚尾長裙現身嘅李英愛，白滑嘅肌膚完全睇唔出佢已經係52歲。而另一位凍齡美女河智苑，就以黑色tube bra配黑色長褲到場，既時尚又帥氣。憑韓劇《魷魚遊戲》而一炮而紅嘅李瑜美，近日主演嘅新劇同樣引起唔少話題，呢日就以黑色tube dress到場。另外到場嘅仲有人氣男團SEVENTEEN成員尹淨漢、知名哥爾夫球運動員朴世莉同埋劍擊運動員金準鎬等。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台