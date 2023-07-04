黃健瑋捲Me Too風暴缺席新劇宣傳 李銘順增肥5KG融入角色

無線娛樂新聞台報導：台灣Me Too風暴率連唔少影視作品，有牽涉事件者演出嘅都搞到幕後人員頭都大，呢日 黃建瑋 就因而缺席佢有份演出嘅劇集記者會喇。呢日其他演員繼續賣力為新作宣傳，其中 李銘順 為投入角色仲要增肥5公斤，又要講流利嗁台語同阿美族語，令佢話拍攝時非常大壓力呀。