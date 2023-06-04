李靄璣任電台英文節目主持 徐頴堃接觸新題材急惡補

無線娛樂新聞台報導：李靄璣 李昭南 徐頴堃 同 楊家倩 等呢日一齊現身為一個電台嘅全新英文節目宣傳，仲即場被考英文急口令，雖然呢個組合係首次合作，不過Rikko就話大家之間好有默契非常順利呀。而Erica雖然主持過唔少節目，不過今次全英語上陣都依然有啲緊張，仲話做定唔少功課先上陣呀。至於楊家倩就由護士行業轉投主持行列，仲話希望可以嘗試多方面發展咁話喎。