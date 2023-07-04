李靖筠新歌代小職員發聲 開騷壞冷氣太投入無感

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：李靖筠 近日推出嘅新歌《苛刻》熱播，呢日佢就去到電台宣傳喇，佢仲話今次新歌係為一眾打工仔發聲，要代大家出首歌唱衰老細呢個公敵，為職場蟻民出返啖氣呀。曾經都係一名普通打工仔嘅Gladys，又話自己好彩遇到嘅都係好上司同好老細，仲話認為老細就好似學校嘅訓導主任一樣咁喎。

日前舉行小形音樂會嘅佢，因為場地冷氣出問題而令佢邊表演邊搞到香汗淋漓，不過Gladys就話因為已經久未出騷，所以一樣非常享受現場為大家表演呀。雖然佢話而家網上同大家溝通非常容易，不過始終覺得舞台表演係另一種感覺咁話。

最近AI歌曲成為音樂界壎話，不過Gladys就認為人工智能難以取代人嘅情感同感受，不過就認為可以當為幫助自己嘅工具喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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