李靖筠新歌代小職員發聲 開騷壞冷氣太投入無感
日前舉行小形音樂會嘅佢，因為場地冷氣出問題而令佢邊表演邊搞到香汗淋漓，不過Gladys就話因為已經久未出騷，所以一樣非常享受現場為大家表演呀。雖然佢話而家網上同大家溝通非常容易，不過始終覺得舞台表演係另一種感覺咁話。
最近AI歌曲成為音樂界壎話，不過Gladys就認為人工智能難以取代人嘅情感同感受，不過就認為可以當為幫助自己嘅工具喇。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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