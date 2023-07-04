李靖筠新歌代小職員發聲 開騷壞冷氣太投入無感

無線娛樂新聞台報導：李靖筠 近日推出嘅新歌《苛刻》熱播，呢日佢就去到電台宣傳喇，佢仲話今次新歌係為一眾打工仔發聲，要代大家出首歌唱衰老細呢個公敵，為職場蟻民出返啖氣呀。曾經都係一名普通打工仔嘅Gladys，又話自己好彩遇到嘅都係好上司同好老細，仲話認為老細就好似學校嘅訓導主任一樣咁喎。