李麗珍增肥演出開鏡前扭傷 與陳湛文李靖筠演一家三口
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無線娛樂新聞台報導：減肥好重現光彩嘅 李麗珍 呢日同新片拍檔 李靖筠 同 陳湛文 一齊參與亞洲電影節當中舉行嘅新片首映，因為角色狠心增肥扮演母親角色嘅珍妹，為令自己睇落圓潤，點知增肥後就搞到開鏡前嚴重扭傷，好在冇影響進度咋。
珍妹忍痛演出之餘，仲對片中自己肥咗咁多覺得慘不忍睹，仲話如果下次再演同類角色可以用另一種方式唔會再增肥咁話。而片中囡囡Gladys同經驗豐富嘅前輩合作機會好難得，又話對方非常Nice，「一家三口」相處仲非常開心呀。
而扮演珍妹長子嘅Peter，今次就被導演 羅耀輝 要求下而有唔少唱歌場面，搞到Peter演出前要特別加強練習呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台