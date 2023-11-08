李麗珍增肥演出開鏡前扭傷 與陳湛文李靖筠演一家三口

無線娛樂新聞台報導：減肥好重現光彩嘅 李麗珍 呢日同新片拍檔 李靖筠 同 陳湛文 一齊參與亞洲電影節當中舉行嘅新片首映，因為角色狠心增肥扮演母親角色嘅珍妹，為令自己睇落圓潤，點知增肥後就搞到開鏡前嚴重扭傷，好在冇影響進度咋。