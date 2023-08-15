李麗珍罕有現身撐陳國峰 爆囡囡未打算入行難合作

無線娛樂新聞台報導：朱晨麗 黎燕珊 同甚少現身公開場合嘅 李麗珍 同 陳國峰 黃羿 Kelly Jackie 等呢日一齊現身一個醫療中心嘅開幕禮，珍妹原來仲係為支持教過自己健身；喺中心擔任痛症治療師嘅國峰呀。