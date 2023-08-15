李麗珍罕有現身撐陳國峰 爆囡囡未打算入行難合作
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無線娛樂新聞台報導：朱晨麗 黎燕珊 同甚少現身公開場合嘅 李麗珍 同 陳國峰 黃羿 Kelly Jackie 等呢日一齊現身一個醫療中心嘅開幕禮，珍妹原來仲係為支持教過自己健身；喺中心擔任痛症治療師嘅國峰呀。
國峰就話雖然唔係長期指導珍妹，但係珍妹就大讚國峰呢個教練喇。而珍妹近年不時都會現身唔同作品，佢嘅千金許倚榕亦投身時裝界同網絡世界，不過就話囡囡對入行冇乜大興趣喇。
而一向鍾意跳舞嘅朱朱，早前不慎用錯力整傷頸，Sexy過頭之後就要睇中醫幫手，好在最後冇大礙唔使變梗頸豬咋。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台