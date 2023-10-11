李麗霞成立慈善機構搞騷行善 彭家麗與《好聲音》成員同台演出
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無線娛樂新聞台報導：黑妹李麗霞 同 彭家麗 呢日為 薛家燕 嘅電台節目擔任嘉賓，而發起慈善騷嘅黑妹就提到心情越來越緊張，仲話要非常多謝Angela 龍婷 周吉佩 顏志恒 同 羅啟豪 參與演出，佢哋呢日仲預告到時會有唔少驚喜環節呀。
Angela就話當日同龍婷羅啟豪係導師同參賽者身份，而今次以歌手身份合作，加上會有跳舞環節，黑妹千金 葉穎秋 又會同 魏綺姍 合唱，就連孫仔都一樣會上台演唱呀。
黑妹近年發起成立慈善團體，呢次頭炮表演所有收益都會捐予用作行善，之後亦會繼續唔同嘅服務，希望造福社會各個階層呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台