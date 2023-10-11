李麗霞成立慈善機構搞騷行善 彭家麗與《好聲音》成員同台演出

無線娛樂新聞台報導：黑妹李麗霞 同 彭家麗 呢日為 薛家燕 嘅電台節目擔任嘉賓，而發起慈善騷嘅黑妹就提到心情越來越緊張，仲話要非常多謝Angela 龍婷 周吉佩 顏志恒 同 羅啟豪 參與演出，佢哋呢日仲預告到時會有唔少驚喜環節呀。