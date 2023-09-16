杜如風赴日拍《解風大阪》介紹極級美食 時裝精準備獨特造型又有新搞作…
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無線娛樂新聞台報導：杜如風赴日拍《解風大阪》介紹極級美食 時裝精準備獨特造型又有新搞作
杜如風多年來拍攝無數日本旅遊節目，先後推出唔同地方攻略系列喺TVB播出，杜如風於疫情過後主持嘅《解風東京》今年初播出，話咁快呢日佢又出發出日本。
今次杜如風赴日拍攝新節目《解風大阪》，主力介紹大阪同名古屋搜羅更好玩嘅地方，最期待去主題樂園玩機動遊戲，又會推介海膽同和牛等極級美食，杜如風一向係愛靚嘅時裝精，準備大量獨特造型，以不同形象亮相節目。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台