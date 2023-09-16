杜如風赴日拍《解風大阪》介紹極級美食 時裝精準備獨特造型又有新搞作...

杜如風赴日拍《解風大阪》介紹極級美食 時裝精準備獨特造型又有新搞作…

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：杜如風赴日拍《解風大阪》介紹極級美食 時裝精準備獨特造型又有新搞作

杜如風多年來拍攝無數日本旅遊節目，先後推出唔同地方攻略系列喺TVB播出，杜如風於疫情過後主持嘅《解風東京》今年初播出，話咁快呢日佢又出發出日本。

今次杜如風赴日拍攝新節目《解風大阪》，主力介紹大阪同名古屋搜羅更好玩嘅地方，最期待去主題樂園玩機動遊戲，又會推介海膽同和牛等極級美食，杜如風一向係愛靚嘅時裝精，準備大量獨特造型，以不同形象亮相節目。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 