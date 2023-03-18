StarTalk丨杜如風拍節目喪食致體重急升 單身9年祈求壞男人退散

無線娛樂新聞台報導：杜如風主持J2節目《解風東京》大受歡迎，佢接受TVB娛樂節目《StarTalk》，暢談東京20日難忘趣事，杜如風去年12月出發，喺當地逗留20日，由於3年冇去東京旅行，佢今次帶咗3張信用卡，為盡情逛街血拼作準備，杜如風笑言行程緊密，少咗時間買衫，呢次冇碌爆卡！