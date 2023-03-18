StarTalk丨杜如風拍節目喪食致體重急升 單身9年祈求壞男人退散
杜如風又指今次拍攝時要不停進食，導致體重急升，最難忘係其中一日緊接去兩間餐廳食嘢，一餐係食和牛有十幾款菜，之後佢又食Omakase食咗十幾款，杜如風喺3個鐘食咗38款食物，杜如風每次拍攝均係堅食落肚，搞到全程好想去廁所，忍到返酒店先有機會「大解放」，杜如風喺20日內體重足足重咗10磅，自嘲越拍越肥！
杜如風拍旅遊節目多年守身如玉，拍攝從來唔行性感路線，極少性感香艷演出，一向我行我素嘅杜如風，自從被網民封「世界級港女」，杜如風自爆單身9年，問到若果「冇男人」同「要慳錢」只能二選一？杜如風揀「冇男人」，佢解釋喺疫情下買少咗好多嘢，目前變得節儉咗，唔再「倒水」咁使錢，佢望住鏡頭講：「杜如風已經慳咗好多，啲男人以嚟，請媾！請媾！」杜如風坦言拍咗旅遊節目十幾年，從來都冇艷遇，杜如風只祈求唔再遇到壞男人。
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