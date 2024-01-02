星光路上｜EYT元老杜平作客 自爆當年引退移民因由
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無線娛樂新聞台報導：曾係粵語片當紅小生嘅杜平，轉戰視壇後成為EYT歡樂今宵元老級主持，喺80年代初杜平叔選擇淡出娛圈與家人移民澳洲，杜平叔喺外地生活多年適逢返港， 我哋嘅主持 潘盈慧 誠邀前輩作客《星光路上》，細說演藝路上難忘事。
因為疫情關係杜平叔有四年冇返香港，呢日因為錄影再次入電視城，杜平叔都話好耐冇入電視城、好多嘢唔同晒，先進咗好多。
50年代尾入行拍電影嘅杜平叔講起膽粗粗入行史﹐佢都好老實話自己其實係發明星夢:「當年咩都唔識就拍第一部戲，每一部戲都係自己研究點演。」另外杜平叔亦分享當年跳入電視圈嘅契機原來同家燕姐有關，由好友引薦見蔡和平(當年無綫嘅高級節目執行監製)﹐杜平叔當初還以為家燕姐係「發噏瘋」，沒當一回事，後來估不到成真﹐還加入EYT成為著名綜藝主持人。
杜平叔喺80年代初毅然引退移民，佢亦分享箇中嘅因由:「當年喺演藝圈到一定嘅位置覺得新人輩出對自己有壓力，加上當年太太有份好工移民去澳洲，本來諗住留三五七個月就回來，後來到咗墨爾本發現生活冇壓力，又有番家庭生活，覺得Very Good，因為之前喺香港因為工作太忙，同屋企人完全冇溝通。」
另外杜平叔亦有分享喺《歡樂今宵》點令藝人急速成長，佢亦有提起已故嘅肥姐沈殿霞，仲封佢係最佳拍檔。杜平叔 1月尾迎接88歲生日﹐為咗多謝前輩大駕光臨，我哋嘅團隊亦為杜平叔提早賀壽，送上小小心意。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台