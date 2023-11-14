杜德偉上海開騷撞正結婚紀念 台上公開感謝對方送小驚喜
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無線娛樂新聞台報導：杜德偉Alex嘅世界巡迴演唱會嘅內地場次開鑼，首站選擇喺上海舉行，佢表示由於媽媽張露係上海人，所以上海係自己半個屋企，加上自己首張喺內地影封面嘅專輯，就係喺上海取景，所以演唱會首站揀喺上海舉行對佢嚟講係有特別意義呀。
由於細個成日聽媽咪講上海話，所以Alex可以聽得明，但係就唔太識講，今次為咗氹上海站嘅fans，特登向親友學咗幾句上海話嚟冧大家。喺演唱會入面當Alex唱到《鍾愛一生》嘅時候發生咗個小插曲，唱唱下耳機突然冇咗聲，好在Alex處變不驚即時救場。
由於演唱會呢日係Alex同太太結婚11周年紀念日，Alex除咗喺台上多謝太太外，仲為對方準備咗一個小驚喜，令隨行嘅太太相當開心呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台