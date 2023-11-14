杜德偉上海開騷撞正結婚紀念 台上公開感謝對方送小驚喜

無線娛樂新聞台報導：杜德偉Alex嘅世界巡迴演唱會嘅內地場次開鑼，首站選擇喺上海舉行，佢表示由於媽媽張露係上海人，所以上海係自己半個屋企，加上自己首張喺內地影封面嘅專輯，就係喺上海取景，所以演唱會首站揀喺上海舉行對佢嚟講係有特別意義呀。