杜德偉被歌迷熱情感動唱多首經典歌 笑言「雨神」蕭敬騰非浪得虛名
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無線娛樂新聞台報導：杜德偉（Alex）日前喺大理完成演出後，即刻趕去台中為當地一個棒球賽事擔任表演嘉賓，點知佢一抵達台中機場即遇到被網民封為「雨神」嘅蕭敬騰，結果當日演出因天雨關係而改期，令原本期待演出嘅Alex笑言老蕭「雨神」稱號並非浪得虛名。
Alex將工作行程稍為調動，最終順利參與演出，首次喺棒球場開唱，Alex一出場已勁歌熱舞炒熱現場氣氛，唱完向在場觀眾打招呼，全場歡呼聲不絕，Alex笑言太耐冇喺台灣演出，呢次一連唱出多首經典歌希望大家喜歡，Alex相隔多年再次感受台灣歌迷嘅熱情，佢好期待喺當地開騷！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台