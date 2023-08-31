杜德偉被歌迷熱情感動唱多首經典歌 笑言「雨神」蕭敬騰非浪得虛名

無線娛樂新聞台報導：杜德偉（Alex）日前喺大理完成演出後，即刻趕去台中為當地一個棒球賽事擔任表演嘉賓，點知佢一抵達台中機場即遇到被網民封為「雨神」嘅蕭敬騰，結果當日演出因天雨關係而改期，令原本期待演出嘅Alex笑言老蕭「雨神」稱號並非浪得虛名。