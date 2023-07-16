杜德偉啟動世界巡迴演唱會 期待重踏紅館四面台演出
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無線娛樂新聞台報導：杜德偉（Alex）於7月底喺澳門重啟世界巡迴演唱會，Alex預告屆時會唱早期廣東歌同華語歌曲等，一齊分享Alex整個成長，出道差唔多40年，Alex希望今次透過音樂同大家講故事。
Alex世界巡迴演唱會早喺3年前啟動，無奈遇上疫情影響，令巡演被迫暫停，Alex坦言舞蹈要重新構思，佢期待重踏紅館四面台演出，雖然暫時未拎到期，不過佢繼續努力排隊。Alex大讚囝囝擁有音樂天份，預告AJ將赴澳門睇騷，希望囝囝多啲崇拜爸爸，同埋要乖啲！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台