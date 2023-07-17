與鄭梓浩均暫未收到入圍通知 杜德智揚言若落選仍會堅持音樂夢

無線娛樂新聞台報導：杜德智同鄭梓浩之前參加咗《中年好聲音2》嘅海選，呢日佢哋就應薛家燕嘅邀請接受佢主持嘅電台節目訪問。鄭梓浩話自己本身想參加《中年好聲音》嘅第一季，但因為當時咁啱截咗止所以冇緣，之後見到第二季招募，佢二話不說立即報名喇。