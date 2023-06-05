杜穎珊教瑜珈避親近男學生 黃金寶勸年青運動員專注練習
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無線娛樂新聞台報導：杜穎珊 呢日同埋 鄭麗莎 余曉彤 仲有 黃金寶 等人現身一個運動頒獎活動，近年投入教授瑜珈嘅Sandy，仲獲頒私人教練獎，雖然近來慢慢增加男學生學習，不過佢就會保持距離咁話喎。
身為瑜珈學校老闆之一嘅佢，又話會好好安排時間雙線發展，話過想40歲退休嘅佢，呢日又話想法有少少改變，仲話非常注重工作同生活平衡呀。
「阿寶」有亞洲車神美譽，當年叱吒賽道嘅佢，呢日亦都勉勵年輕運動員，希望佢哋努力兼顧學業同練習，仲要專心練習，但係年青人流行嘅網上分享就要適可宜止咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台