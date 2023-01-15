東出昌大再有新片推出 竟稱醜聞無阻有助宣傳

無線娛樂新聞台報導：因為婚外情同髮妻 杏 離婚，之後拖欠贍養費又帶新女返酒店嘅 東出昌大，雖然成為負皮王，就連經理人公司都唔玩解約，不過佢就依然仲有新作，呢日仲同其他演員現身大阪嘅新片宣傳，呢部電影仲係佢宣佈離婚時拍攝，而佢仲公開話自己醜聞未必對新作有影響，仲隨時有益咁話。