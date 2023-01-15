東出昌大再有新片推出 竟稱醜聞無阻有助宣傳
喺新戲扮演因為雨災失去妻兒孤獨男嘅佢，喺離婚期間拍呢部戲，就話睇試片見到角色喊自己都喊埋一份，唔知係咪認清自己一樣冇咗太太同小朋友呢？
舊年因為參演《Drive My Car》成為奧斯卞最坐國際影片嘅女主角 三浦透子 喺新片就同佢做對手喇。相識多年嘅佢哋就對拍檔表現有讚冇彈，又話對方演技自然唔造作，所以大家都好快同好容易投入角色呀。
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常見問題
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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