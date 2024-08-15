震驚揭祕！《東張西望》櫃員機事件續集：女兒竟自首承認偽造存款單 媽媽$27,000瞬間蒸發

真相大白 驚人發現

一個月後的最新報導中，主持人李旻芳透露了進一步的調查結果。陳女士在電話中透露警方仍在調查中：「未喎，依家咪查緊囉。」然而，警方最終確認櫃員機並無出錯，而真正的驚人事實是陳女士的女兒竟然承認通過行動應用程式修改了存款單上的金額，從3,000港幣偽造成30,000港幣，並透過WhatsApp發送給母親以延遲還款。「2024年7月22日，被捕人向警方自首，承認她曾使用行動應用程式修改金額存款單上註明港幣3,000元至港幣30,000元，並透過WhatsApp發送偽造單據向母親延遲還款。」

母親反應 情緒複雜

當節目組試圖聯繫女兒以獲得更多詳情時，她一直未能給出回應。最終，陳女士接聽了電話，對於女兒自首的消息顯得錯愕且情緒複雜。「我未知，因為我係醫院，我……腸胃炎啊！我再同你講啦，因為依家唔方便，再講啦！」