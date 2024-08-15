東張西望

《東張西望》揭發騙案 騙徒冒充旅行社騙走長者9200元 騙子怒斥投訴者竟然反被嘲諷

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

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香港知名節目《東張西望》近日曝光了一宗針對長者的騙案，一名騙徒假冒「星晨旅遊」在社交媒體上發布了一則誘人的廣告，聲稱有「國泰長者2人同行優惠」，並使用了知名藝人胡楓和羅蘭的頭像作為吸引。不幸的是，李小姐看到這則廣告後，便與對方聯繫並轉了9200港幣給對方。事後，她點擊廣告並發現許多網民留言譴責該廣告為詐騙，這才意識到自己上當受騙。

旅行社及時發聲明防範詐騙

幸運的是，另一位市民陳小姐在轉賬前致電旅行社查詢，從而避免了損失。對此，旅行社也迅速發表聲明，澄清自己與該廣告無關，並提醒市民提高警覺，不要輕信未經證實的優惠信息。旅行社還表示已經向警方報案，希望能夠盡快查清此事。

騙徒竟反怒斥投訴者

令人震驚的是，報導發布後不久，該騙徒竟然主動聯繫李小姐，並粗魯地斥責她：「X你，做乜呃你幾千蚊都報《東張》呀」。對此，《東張西望》的主持人林溥來（Patrick Sir）回應道：「嘩，啲騙子都幾惡呀喎，原來你都有睇《東張》，唔怕話畀你知，無論你呃幾錢都好，我哋《東張》都係唔會放過嘅！」這番話不僅嘲諷了騙子的無理，也強調了節目對抗不公的決心。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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