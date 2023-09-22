松坂桃李為角色學蒙古語 直認比想像中更困難
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無線娛樂新聞台報導：日星松坂桃李有份參演嘅日劇《VIVANT》，雲集堺雅人等大卡士，話題度同人氣高企，劇集啱啱喺日本播出大結局，成為呢季收視最高嘅日劇。
劇組仲遠赴蒙古取景拍攝，好多演員都要講蒙古語對白，松坂桃李當然都唔例外，佢出席代言活動時都講番當初聽到蒙古語時已經覺得困難，但見到一眾演員，包括主角堺雅人都講得好流利，唯有努力去學好，但係因為日語同蒙古語用舌頭方法唔同，令佢難以掌握得好。問到佢仲有冇繼續學蒙古語時，佢就話仲未諗。不過有報道指導演有意開拍續集。
太太戶田惠梨香早前為佢誕下寶寶，作為新手爸爸嘅佢就有分享初為人父感受，佢話即使工作辛苦，但返到屋企見到小孩子就有種洗滌心靈感覺，將辛勞一掃而空。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台