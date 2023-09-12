林一峰於強颱風蘇拉肆虐下順利抵港 演唱會頭場卻因極端天氣而取消
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無線娛樂新聞台報導：近年先後旅居歐洲同南非等地嘅林一峰，為慶祝入行20周年，日前專登返港舉行音樂會，雖然可以喺強颱風蘇拉肆虐下順利抵港，但係頭場就遇上極端天氣黑雨而宣佈取消，一峰嘅心情都相當複雜呀！
佢拍片表示雖然天氣好難預測，但就認為呢場黑雨係個天想畀自己休息多一日，令佢可以有更好嘅狀態同大家見面喇。
對於相隔4年再次開騷同歌迷見面，一峰話踏上台板後成個感覺都返晒嚟，佢又話20年嚟歌迷對佢都好好，但佢就提fans們下次嚟睇佢個騷時，可以再活潑啲唔使咁拘謹呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台