一峰穿越颱風返港綵排個唱 遷居南非渴望一睹動物大遷徙

無線娛樂新聞台報導：日前乘搭航機穿越超級颱風蘇拉返港嘅 林一峰 呢日為入行20周年紀念音樂會綵排，近年旅居海外嘅佢，仲話當日機長技術超群，仲覺得呢個經驗直情匪夷所思呀。一峰仲話非常擔心要原機折返，更已經盤算同工作拍檔研究，不過好在順利抵港。