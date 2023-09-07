一峰穿越颱風返港綵排個唱 遷居南非渴望一睹動物大遷徙
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無線娛樂新聞台報導：日前乘搭航機穿越超級颱風蘇拉返港嘅 林一峰 呢日為入行20周年紀念音樂會綵排，近年旅居海外嘅佢，仲話當日機長技術超群，仲覺得呢個經驗直情匪夷所思呀。一峰仲話非常擔心要原機折返，更已經盤算同工作拍檔研究，不過好在順利抵港。
近來已經搬到南非居住嘅佢，仲未好好探索當地，就要忙住返港開騷，不過表演之後返到南非就要再次好好適應生活，仲要安排時間一睹動物大遷徙呢個壯觀情況呀。
已經4年冇開騷嘅佢，呢日一提起內容已經非常興奮，仲話已經有唔少準備，而手指受傷嘅佢仲叫入場觀眾放心，一定唔會令大家失望咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台