林一峰與布拉格管弦樂團合作 陳明憙拍美劇兼遊墨西哥失聯一星期
一峰剛出道經歷沙士，未有太多工作，只好專心寫歌，恰巧《The Best Is Yet to Come》歌詞當時為大家打氣，一峰表示：「將一啲結他錄好佢，唱得唔好嘅沙石掃走，好老實同誠懇做一次，加啲和音。」
一峰呢10年過住旅居生活，最近旅居愛爾蘭，為出席活動專程返港，將會留港兩個星期陪伴父母，之後飛返歐洲，一峰好享受而家呢種生活方式，佢笑言儲咗好多飛行里數，目前定居喺愛爾蘭已一年半，周不時去歐洲地方工作，早前喺布拉格跟當地管弦樂團錄咗幾首歌，一峰今次回愛爾蘭，將再次前往布拉格逗留一星期，錄多幾首歌，暫時未知幾時出歌，想等演唱會場地安排好先一次過推出。
陳明憙近排考取音頻治療師牌，將繼續推出音頻治療單曲，佢亦接拍咗美國科幻愛情長劇，擔任女主角，講香港女仔明憙與一位身處洛杉磯嘅男仔彼此不認識，透過奇異事情，佢哋可以心靈相通，聽到大家講嘢，被迫去開解大家，明憙之前拍單元劇做過女主角，但係演英語長劇係第一次嘗試，佢都好希望開展一個新方向，佢日前出發去美國開工拍劇，順便遊墨西哥開展療癒旅程，與外界失聯一星期。
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