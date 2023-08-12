林亭翰推新專輯獲父親林隆璇到場支持 自爆音樂路意見不合試過吵大鑊…
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無線娛樂新聞台報導：林亭翰推新專輯獲父親林隆璇到場支持 自爆音樂路意見不合試過吵大鑊
創作歌手林亭翰相隔4年再推出新專輯，呢日出席記招獲fans送上驚喜，準備蛋糕提前為佢慶生，更獲父親林隆璇站台支持，適逢呢日係台灣父親節，林亭翰趁住呢個機會感謝爸爸一直無私奉獻。
林亭翰今年一手包辦曲詞創作，自爆喺創作過程面對重大困難就係歌詞得唔到爸爸認可，仲被多次「退貨」，令父子關係非常緊張，皆因父子喺音樂路上意見不合，二人更試過吵大鑊，呢日好友黃偉晉亦前嚟支持，一齊合唱《借你的光》，令在場觀眾聽得入迷，林亭翰爆二人合作契機來自一次全裸時刻浸溫泉，自己主動向黃偉晉邀合作，結果黃偉晉爽快答應，令林亭翰感到好意外。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台