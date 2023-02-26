林作不小心駕駛唔認罪 大口氣未審結3月判決

無線娛樂新聞台報導：去年6月喺中環一個停車場駕駛時撞柱，事後被控不小心賀駛嘅 林作 否認控罪，案件原定24號作出裁決，林作到場前仲一如往常高調同女友 裕美拍拖現身，更大口氣指估計18分鐘就會有結果，叫傳媒準備炮仗迎接佢。