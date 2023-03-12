林作不小心駕駛罪成罰款2000元 揚言提出上訴
身穿間條西裝嘅林作，於開庭前表示信心十足，女友裕美稱若林作輸官司，1年不能「打茄輪」，林作反問是否只行房，但不會有嘴碰嘴的行為，稱對於他們這段為時已久的愛情，增添少少「潤滑劑」，裕美即刻面紅：「你冷靜啲！」
林作經審訊後被判不小心駕駛罪名成立，散庭後林作稱要上訴，林作表示：「感覺就好似平時同美美喺屋企嗌交，唔信我咁樣，佢問我『你愛唔愛我』，我話『愛』，佢話『我唔信』，唔知點講，感覺畀人老屈咁，但係必須喺嗰刻勇於面對。」林作揚言上訴至高等法院，深信終會被還回清白。
網民點睇？
傻西西🤣
你都有兩粒高院啦？死鬼打咩！多能鱼🥚🥚
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