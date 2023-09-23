林作高調宣布未被控告 分享拘留期間所聞感有趣
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無線娛樂新聞台報導：多人捲入加密貨幣平台JPEX涉串謀詐騙案，據悉警方至今已拘捕11人，當中包括自稱合夥人林作，佢19號晚獲釋後，於22日下午高調由律師陪同下開記招，首度開腔交代事件，而喺呢段期間被封「最佳女友」嘅裕美，亦有現身撐場。
見林作收起以往嬉皮笑臉，神情嚴肅先交代暫時未有被控告，而位於中環辦公室嘅租務同業務已經終止，會勇於面對協助調查及解決事情，做個有承擔嘅男人。林作直認現時面對事件百感交集好苦惱之外，又分享短短一日多嘅拘留室生活感受，仲話當時係思考人生好時機，至於有冇擔心會坐監？林作就話：「喺警署的確有聽到被拘留人士分享監獄經歷，我只可以講比想像中有趣。」
今次惹官非前，林作先後經歷被保險公司炒魷，以及視網膜脫落要做手術，貼心女友裕美一直陪伴身邊，而獲網民封「最佳女友」，林作喺記者會上都有分享媽媽同女友現時嘅關係。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台