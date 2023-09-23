林作高調宣布未被控告 分享拘留期間所聞感有趣

無線娛樂新聞台報導：多人捲入加密貨幣平台JPEX涉串謀詐騙案，據悉警方至今已拘捕11人，當中包括自稱合夥人林作，佢19號晚獲釋後，於22日下午高調由律師陪同下開記招，首度開腔交代事件，而喺呢段期間被封「最佳女友」嘅裕美，亦有現身撐場。