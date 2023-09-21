JPEX案｜裕美赴警署辦保釋手續疑聲東擊西 林作後門離開避過傳媒耳…
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無線娛樂新聞台報導：JPEX案｜裕美赴警署辦保釋手續疑聲東擊西 林作後門離開避過傳媒耳目
33歲林作近月轉攻加密貨幣市場，喺中環開設炒幣公司，早前被指與JPEX案有關，涉嫌串謀詐騙被捕，昨日林作被押至中環娛樂行辦公室搜查後，被帶至中區警署通宵扣查，經34小時扣查後，林作於9月19號晚獲准保釋離開，須繳付數十萬元保釋金。
大批傳媒早於門外守候，裕美手持一個牛皮紙公文袋，在律師陪同下進入警署內，晚上10點，裕美急步經正門離開警署，未見林作同行，疑聲東擊西避過傳媒耳目，同一時間林作從後門離開。警方就JPEX案至今共拘捕4男4女，警方表示8名被捕男女獲准保釋候查，須於10月19日到中區警署報到。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台