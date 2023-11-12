新片獲選為金馬影展開幕電影 林依晨周渝民阮經天現身台北首映
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無線娛樂新聞台報導：林依晨 周渝民 同 阮經天 合作嘅新片獲選成為今屆金馬影展開幕電影，呢日一眾台前幕後齊齊出席喺台北舉行嘅首映禮，身為女主角嘅依晨仲話角色同自己本人反差唔細，而狂講台語對白對佢亦係一個考驗呀。
戲中扮演佢爺爺，仲為孫女帶來好大影響嘅仔仔，就提到經驗非常特別，要分飾兩角嘅佢仲話呢次演出非常有趣。而阮經天最近接連有3套新作上映，雖然呢部作品次次接近依晨都食檸檬，不過佢就依然向難度挑戰喇。
有份演出嘅資深演員 林鉅 唐美雲 分別扮演依晨父母，不過可惜嘅係，兩位嘅父母喺拍攝時先後分別離世，呢日佢哋提起時都難掩落寞神情呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台