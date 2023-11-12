新片獲選為金馬影展開幕電影 林依晨周渝民阮經天現身台北首映

無線娛樂新聞台報導：林依晨 周渝民 同 阮經天 合作嘅新片獲選成為今屆金馬影展開幕電影，呢日一眾台前幕後齊齊出席喺台北舉行嘅首映禮，身為女主角嘅依晨仲話角色同自己本人反差唔細，而狂講台語對白對佢亦係一個考驗呀。