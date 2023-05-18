林依晨不介意與施柏宇演姐弟戀 再與賀軍翔拍吻戲有熟識感

無線娛樂新聞台報導：林依晨同施柏宇呢日喺香港出席活動，吸引大批fans到場應援。同老公林于超結婚多年，偶爾會傳出二人婚變消息，最近有指因為兩公婆經常分隔異地，故再次傳出二人婚變一事，呢日依晨就大方回應傳媒嘅追問，仲話個傳聞同一年前傳出嘅一模一樣，加上去年已經回應過，由於唔係事實，覺得都唔知可以點回應呀。