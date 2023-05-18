林依晨不介意與施柏宇演姐弟戀 再與賀軍翔拍吻戲有熟識感
提起囡囡依晨即時露出甜笑，仲話因為囡囡未夠兩歲，所以而家仲係喺好可愛嘅階段，令佢有時都唔捨得離開囡囡去工作呀，不過問到暑假會唔會同囡囡外遊？依晨就話因為8月初自己就要開拍令一套新戲，所以應該只可以喺台灣嚟個短暫假期。
經過18年後再同賀軍翔合作拍劇，依晨透露由於劇中同對方有少少吻戲，當佢同小美吻上時，即刻勾起18年前合作嘅感覺，係話喺心入面一直諗住有種熟悉嘅氣味，而唔同嘅地方，就係依晨覺得而家嘅小美更有熟男嘅魅力。至於提到施柏宇好希望可以同依晨合作，問到會唔會抗拒同對方演姐弟戀？依晨就話各種形象嘅戀愛都應該被祝福，自己唔會抗拒，主要都係睇劇本，依晨仲話隱約感覺到有同對方合作嘅可能呀。
至於見到依晨就緊張到唔知講咩好嘅施柏宇，就直言好想同對方合作，仲話即使要自己演年紀大啲嘅角色都冇問題。施柏宇又話自己就嚟奔三，所以希望可以快啲演完學生嘅角色，再去挑戰其他較成熟嘅角色呀。
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