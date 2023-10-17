林依晨忙拍劇分身不暇 林柏宏對LuLu任金馬主持有信心
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無線娛樂新聞台報導：林依晨、柯佳嬿兩位美女呢日聯同兩位型男林柏宏同吳慷仁出席活動， 林依晨早前被指喺內地拍劇片酬高達10萬港元一集，喺台灣一樣係劇接劇冇停手，難怪佢話自己近排分身不暇，林依晨努力為演戲打拼。
而有份入圍角逐金馬影帝嘅林柏宏，一樣好努力演出每一個角色，自己演技得到外界認同，柏宏話已感到開心同好滿足。講到好友LuLu將會擔任金馬主持人，曾經係過來人嘅柏宏就睇好LuLu，仲對佢好有信心。吳慷仁亦有份角逐金馬影帝，對於被外界指係最高顏值影帝角逐人馬之一，吳慷仁表現得好謙虛，話自己唔夠其餘四位對手，仲話到時要靠化妝師幫幫手先得。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台