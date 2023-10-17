林依晨忙拍劇分身不暇 林柏宏對LuLu任金馬主持有信心

無線娛樂新聞台報導：林依晨、柯佳嬿兩位美女呢日聯同兩位型男林柏宏同吳慷仁出席活動， 林依晨早前被指喺內地拍劇片酬高達10萬港元一集，喺台灣一樣係劇接劇冇停手，難怪佢話自己近排分身不暇，林依晨努力為演戲打拼。